شكرا لبحثكم عن خبر صحفي خليجي : هذا ماسيحدث لمليشيا الحوثي في 2021 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الكاتب الكويتي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة إن مليشيا الحوثي سيتم تصنيفها جماعة إرهابية هذا العام.

مضيفا أن هذه السنة لن تكون مريحة لا لمليشيا الحوثي ولا لإيران.

وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر :"الحوثيين عملاء إيران سيتم تصنيفهم دوليا أنهم مليشيات إرهابيه السنة الجديدة لن تكون مريحة بالنسبة لإيران حاضنة الإرهاب ولا للحوثيين منفذي الإرهاب الإيراني في شبه جزيرة العرب انطلاقا من الدولة اليمنية".

وكانت مصادر أمريكية تحدثت عن احتمالية تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية من قبل سلطة الرئيس الأمريكي ترامب.