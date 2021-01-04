شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح منفذ الوديعة بعد أسبوعين من إغلاقه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاربعاء، عن افتتاح منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية بعد أسبوعين من إغلاقه، على خلفية الاجراءات الاحترازية من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من الساعة الـ 11، صباح اليوم الاحد، وفق ضوابط محددة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته " واس"، إن ذلك يأتي الحاقاً للبيانين الصادرين في الاسبوعين الماضيين بشأن ما تقرر من إجراءات احترازية بخصوص انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) في عدد من الدول وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة السعودية بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.