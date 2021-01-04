شكرا لبحثكم عن خبر أول وزير يوجه بعودة رؤساء القطاعات والنواب والمستشارين والوكلاء لممارسة مهامهم من عدن ”وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية الجديدة معمر الإرياني أنه وجه النواب ورؤساء المؤسسات والقطاعات والهيئات والوكلاء والمساعدين والمستشارين ومدراء العموم بالعودة الفورية الى العاصمة المؤقتة عدن وفقا لتوجيهات الرئيس بتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه بتويتر :"بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتطبيع الاوضاع وعودة كافة مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن وجهت الاخوة النواب ورؤساء المؤسسات والقطاعات والهيئات والوكلاء والمساعدين والمستشارين ومدراء العموم بالعودة الفورية الى العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة اعمالهم منها كلاً فيما يخصه".

وأضاف :" التوجيه يأتي التزاما بتوجهات الحكومة بقيادة دولة الدكتور معين عبدالملك الرامية الى تفيعل المؤسسات من أجل إعادة الحياة وتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين وبما يفضي إلى حشد الطاقات وتوحيد الجهود نحو معركة استعادة الدولة والقضاء على انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من ايران".

وباشرت الحكومة اليمنية مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بعد وصولها الأربعاء الماضي من الرياض.



