شكرا لبحثكم عن خبر مطاردة ثور هائج في عدن تتسبب بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أدت ملاحقة ثور هائج في العاصمة المؤقتة عدن صباح الجمعة إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين في حادثة نادرة على طريقة الأفلام السينمائية.

وتفصيلا جاء البلاغ الأمني الذي أصدره إعلام القطاع الثامن بتقرير تفصيلي حول حادثة الثور الهائج أمام سوق عدن الدولي ووفاة أربعة مواطنين على النحو الآتي :

"في فجر يوم الجمعة الموافق 2021/1/1.م وفي تمام الساعه 3صباحاً تم إبلاغ نقطة جولة القاهرة عن وجود ثور هائج من قبل المواطن /ماجد محمد حسين قائد يبلغ من العمر 33عاماً صاحب ملحمة (السعيدة) الذي أبلغ عن ثور هائج ممكن يعرض المواطنين للخطر وأنه متجه إلى جولة القاهرة طالباً منهم الدعم والإسناد حتى لايسبب أي كوارث أو أعمال عنف للمواطنين كونه قد وقعت حادثه وتسبب في قتل أحد عمال الملحمة واسمه فهد خليل.

وعند قدوم الثور الهائج إلى قرب النقطه في جولة القاهرة تم إبلاغ الجهات المعنية بذالك والذين بدورهم وجهوا بالتعامل معه بحذر ليتم بعدها عمل طوق أمني.

وتم تحديد عدد 2من الأفراد لكي يقومون بإطلاق النار على الثور الهائج وذلك بالقرب من جولة القاهرة ومسجد السلام، حيث تم إطلاق النار علية من قبل جندي يدعى صفوان في الرجل اليسرى واخترقت الرصاصة الثور وقتلت المواطن فضل عيسى.

وبعدها اطلق جندي آخر يدعى فواز طلقة في الرجل اليمنى للثور حيث اخترقت الرصاصة الثور وقتلت المواطن محمد عبدالقادر دهمس وتسببت في سقوط الثور الهائج على الأرض.

لكن الثور عاد بعدها مرةً أخرى بالنهوض وتحرك باتجاه الحديقة وتم إطلاق النار عليه مرة أخرى لتصيب أذن الثور وتتحاوزها وتصيب المواطن محمد مختار عفيف الذي تم إسعافه إلى أطباء بلا حدود.

وضل الثور في وضع الهيجان إلى أن تمكن من الوصول إلى سوق عدن الدولي،وعند الاقتراب منه قام الجندي صفوان بإبعاد العمال الذين كانو نائمين في ممرات السوق وعمل طوق أمني على المربع.

وبعدها قام أحد الجنود بإطلاق طلقة واحدة على الثور لتخترق الثور وتصيب مكيف جنرال داخل أحد المحلات ليسقط الثور على الأرض.

وكان أحد المواطنين ويدعى محمد حميد سعيد بجانب كشك قرب الثور حيث يتفاجئ بعدها بإصابه المواطن محمد لكون الطلقة دخلت في الثور وأصابة المواطن محمد في الصدر.

وتم إسعاف المواطن إلى اطباء بلاء حدود،

ليتم ابلاغ الجهات المعنية بوفاة المواطن محمد حميد سعيد في أطباء بلاء حدود،

وبعدها تم إبلاغ قائد القطاع بوفاة اربعة أشخاص بغير عمد.

ووفقا للمصادر فقد تم توقيف الجندي فواز جمال أبوبكر علي والجندي صفوان باعباد وصاحب الملحمة ماجد محمد حسين قائد وهو مالك الثور الهائج لتتم التحقيقات معهم والإطلاع على الكاميرات حيث تبين صحة ماشهد به الشهود في الواقعة.