شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى حوثيين خلال محاولة تسلل فاشلة في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران اليوم الأحد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولة تسلل فاشلة في محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري أن عدد من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرين أثناء خرقهم للهدنة الأممية وتنفيذ محاولة تسلل فاشلة في قطاع حيس بريف الحديدة الجنوبي.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي دفعت بالعشرات من عناصرها للتسلل في مفرق العدين والضواحي الشمالية والشرقية لمدينة حيس، ولكن دون جدوى

وأضاف المصدر أن محاولة تسلل ميليشيات الحوثي في قطاع حيس جنوب الحديدة كانت مصيرها كمصير سابقاتها الفشل الذريع وهلاك العناصر الكهنوتية مرتزقة إيران .