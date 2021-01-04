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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى حوثيون في هجوم للجيش الوطني شمال قعطبة بالضالع الإثنين 4 يناير 2021 الخليج 365 نفذت وحدة خاصة تابعة للواء الرابع إحتياط إغارة ناجحة على مواقع مليشيات الحوثي الإنقلابية في تباب (نمره) بقطاع باب غلق شمال قعطبة في محافظة الضالع.

وقال مصدر في اللواء إن الأبطال تمكنوا من إختراق خطوط العدو وهاجموا مواقعه في نمرة موقعين قتلى وجرحى في صفوف المليشيا. واغتنم الأبطال أسلحة المليشيا الانقلابية في تلك المواقع. وشهدت مؤخراً جبهات الضالع مواجهات واشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة ومليشيات الحوثي الانقلابية منيت خلالها العناصر الحوثية بخسائر كبيرة.

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