شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور عملية التسليم لإدارة أمن عدن بين شائع والشعيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تم صباح اليوم الأحد عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن عدن السابق شلال شائع والمدير الجديد اللواء مطهر الشعيبي، في مقر إدارة أمن المحافظة.

وأفادت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني"‘ ، أن دور التسليم جاء بعد لقاء ودي جمع شائع واللواء الشعيبي يوم الجمعة في العاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لاتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي والذي قضى بتغيير مدير أمن محافظة عدن شلال شائع.