شكرا لبحثكم عن خبر ابنة حسن زيد تشن هجوم على أقيال اليمن وتدعو لقتلهم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت ابنة القيادي الحوثي الهالك حسن زيد على شن هجوم تكفيري على أقيال اليمن خلال منشور لها في الموقع التابع للميليشيا "المسيرة نت".

واتهمت المدعوة سكينة حسن زيد اليمنيين بالردة وإعتناقهم لليهودية، داعية إلى محاربتهم وقتلهم.

وأكدت ابنة حسن زيد أنها على ثقة أن أقيال اليمن جميعهم يهود وبعضهم يهود غير يمنيين حتى.

هذا ويمثل الأقيال في اليمن الغالبية العظمى من مكونات المجتمع اليمني، وتتوالى الدعوات والفتاوي الحوثية لإفنائهم وقتالهم.

يذكر أن سكينة حسن زيد بدأت بالنشاط سياسياً وإعلامياً منذ مصرع والدها .