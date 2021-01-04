شكرا لبحثكم عن خبر بعد مرور 15 عام.. أسرة يمنية تعثر على ابنها المختفي (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت إحدى الأسر في مدينة زنجبار بمحافظة ابين من العثورعلى ابن لها عقب اختفائه قبل 15 عام في ظروف غامضة.

واختفى الطفل حسام سامي من منزل اسرته بحي الطميسي بزنجبار قبل 15 عام حينما فقدته امه وهو طفل.

وظلت الاسرة تبحث عن ابنها الذي فقد طوال 15 عام دون كلل او ملل.

وقال مصدر محلي إن الاسرة تلقت اتصالا يفيد بان ابنها في محافظة حضرموت حيث ذهبت الاسرة الى هناك لاستلامه.

وفوجئت الاسرة بان طفلها الذي غاب منذ 15 عام بات شابا، فيما يلف الغموض الواقعة هذه وكل التفاصيل لاتبدو واضحة حول من اخذ الطفل وكيف تمت اعادته الى كنف اسرته.