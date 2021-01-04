عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تسريب أدلة تورطها بهجوم مطار عدن.. الحوثي تشن حملة اعتقالات

الإثنين 4 يناير 2021

الخليج 365

نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية، حملة اعتقالات عشوائية بحق مواطنين من قرى منطقة الجندية المجاورة لمطار تعز، على خلفية تسريب مقاطع فيديو يعتقد أنها للحظة إطلاق الحوثيين صواريخ من مطار تعز باتجاه عدن، في مؤشر جديد على تورط ميليشيا الحوثي في الهجوم الإرهابي الذي ضرب مطار عدن، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.



ونقلا عن شهود عيان، نفذت ميليشيا الحوثي، السبت، ومساء الجمعة، حملة اعتقالات عشوائية لملاحقة شباب وأطفال ومواطنين في مفرق ماوية وقرى منطقة "الجندية" المجاورة لمطار تعز، في محاولة للبحث عن المسؤولين عن توثيق إطلاق الميليشيات صواريخ باتجاه عدن، تزامناً مع وصول الحكومة إليها.

نشر فيديو يوثق لحظة إطلاق الصواريخ

وأوضح شهود العيان، أن الميليشيات اعتقلت 9 مواطنين، بينهم 3 أطفال من قرى منطقة الجندية، وتم اقتيادهم إلى مدينة الصالح بحجة نشرهم مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق صاروخيين حوثيين، ظهر الأربعاء الماضي، من مطار تعز الكائن في المنطقة، وسقوط أحد الصواريخ في أحد وديان المنطقة بعد لحظات من إطلاقه.

وأفادت مصادر محلية، أن أحد الصواريخ سقط بعد إطلاقه بلحظات داخل أحد وديان منطقة الجندية، وتم توثيق لحظة سقوطه، حيث تجزأ بعد ارتطامه بالأرض إلى قطع صغيرة، فيما الصاروخ الآخر واصل مسيره في اتجاه المناطق الجنوبية.

وننشر صورا توثق لحظة انطلاق الصاروخين وسقوط أحدهما، كما حصلت على صور من قطع الصاروخ الذي سقط.

هجوم إرهابي

والأربعاء الماضي، ضرب هجوم إرهابي مطار عدن لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الجديدة إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 26 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.

وفيما أفادت المعلومات أن الحوثيين أطلقوا صاروخين أحدهما من مطار تعز باتجاه عدن، سقط أحدهما في أحد وديان المنطقة بعد لحظات من إطلاقه، أفادت مصادر أخرى أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين أيضاً من مدينة ذمار.

وقالت المعلومات، إن المليشيات أطلقت صاروخين من مركز تدريب الشرطة العسكرية الواقعة في منطقة ذمار القرن والمجاور لمدرسة أبي الحسن الهمداني.

وذكرت المعلومات، أن إطلاق الصاروخين من مدينة ذمار سبب هلعاً كبيراً لدى أهالي المنطقة خاصة، وأهالي مدينة ذمار عامة، كما تسبب بخوف وهلع لدى طلاب مدرسة أبي الحسن الهمداني، ليخرج عدد من الطلاب، فيما أصيب طلاب آخرون بحالات إغماء شديدة.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهامه للحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الدامي.