بتمويل محلي.. محافظ شبوة يفتتح المعهد الصناعي بـ"عتق" بعد إعادة ترميمه 

افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الأحد، المعهد التقني الصناعي في العاصمة عتق، بعد إعادة ترميمه وتأثيثه، وتزويد ورش العمل فيه بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة، بدعم من قيادة السلطة المحلية في المحافظة.

ويتكون المعهد من أربعة اقسام في مرحلته الأولى بنظام الدراسة الانتظامية دبلوم وهي (المساحة والطرق – وكهرباء السيارات ومكنيك المركبات الخفيفة – والتمديدات الكهربائية) بالإضافة الى العديد من الاقسام المهنية المتعلقة بصيانة الهواتف وصيانة الحاسوب.

وتجول المحافظ بعد الافتتاح في اقسام المعهد الصناعي، والذي قدرت تكلفة إعادة تأثيثه وتأهيله بمبلغ مائة وتسعة وستين مليون ريال يمني، بتمويل من السلطة المحلية.

وقال المحافظ خلال لقائه بطلاب المعهد الصناعي التقني إن قيادة السلطة المحلية تولي التعليم الفني والمهني اهتمامًا خاصًا لأهميته في تأهيل الكوادر من أبناء المحافظة، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وكذلك احتياج السلطة المحلية للكوادر المهن المهنية والفنية المؤهلة للاستفادة منهم في المشاريع التنموية في المحافظة.

واستمع المحافظ الى شرح مفصل من عميد المعهد الصناعي الدكتور عبد الله الشريمي عن اقسام المعهد والتخصصات التي تم افتتاحها هذا العام.

وقال الدكتور الشريمي إن المعهد استقبل هذا العام 121 طالبا في كافة الأقسام، لافتا الى انه سوف يتم افتتاح دورات عديدة في الأشهر القادمة لطلاب والطالبات الراغبين في اكتساب مهن جديده تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.