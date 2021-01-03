شاهد.. هل تذكرون الفتاة السعودية التي تعرت في حفلة ميدل بيست بالرياض .. لن تصدق كيف كان مصيرها اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة الرياض، القبض على 24 متهماً من المتورطين بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بالرياض.

ووفقا لشرطة المنطقة، فإنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية 24 متهماً من المتورطين في ذلك، وتم القبض عليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم