وزير العدل يناقش مع الوكلاء آليات الارتقاء بعمل الوزارة وفروعها بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع عدد من وكلاء القطاعات ومدراء العموم بالوزارة آليات عمل المرحلة القادمة للارتقاء بنشاط العمل وتجاوز كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة وفروعها بالمحافظات المحررة.



واستمع الوزير العارضة، من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارة إلى شرح حول الوضع العام وسير العمل بالوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.

واستعرض وزير العدل، أبرز التوجهات والخطوط العريضة لخطة سير عمل الوزارة بالمرحلة القادمة والتي من شأنها تنظيم العمل ورفع مستوى الأداء والالتزام والتقيد بالانضباط الوظيفي.. مشددا على أهمية تكاتف جهود كافة قطاعات وإدارات الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النجاحات، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن توجهات عمل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للمرحلة القادمة.