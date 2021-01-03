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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير العدل يناقش مع الوكلاء آليات الارتقاء بعمل الوزارة وفروعها بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع عدد من وكلاء القطاعات ومدراء العموم بالوزارة آليات عمل المرحلة القادمة للارتقاء بنشاط العمل وتجاوز كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة وفروعها بالمحافظات المحررة.
واستمع الوزير العارضة، من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارة إلى شرح حول الوضع العام وسير العمل بالوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا.
واستعرض وزير العدل، أبرز التوجهات والخطوط العريضة لخطة سير عمل الوزارة بالمرحلة القادمة والتي من شأنها تنظيم العمل ورفع مستوى الأداء والالتزام والتقيد بالانضباط الوظيفي.. مشددا على أهمية تكاتف جهود كافة قطاعات وإدارات الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق النجاحات، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن توجهات عمل الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للمرحلة القادمة.
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