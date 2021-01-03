شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز علاج اﻻورام بحضرموت يتسلم حافلة من مؤسسة بن كردوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت والصحراء، اليوم، حافلة مقدمة من مؤسسة بن كردوس للتنمية.



وثمن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، الدعم المقدم من مؤسسة بن كردوس وتدخلاتها في المجالات الانسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي، مشيرا الى ان ذلك يعزز من شراكته المنظمات المجتمعية في مساندة جهود السلطة المحلية في التنمية.

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