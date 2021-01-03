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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني: تصريحات المدعو الديلمي اعتراف بتورط إيران في الانقلاب والأعمال الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن تصريحات المدعو إبراهيم الديلمي مندوب مليشيا الحوثي الإرهابية لدى نظام طهران تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب والأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن ودول الجوار والمنطقة.
وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن هذه التصريحات اعتراف واضح بمشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي في إدارة العمليات العسكرية للمليشيا الحوثية منذ الانقلاب وتنفيذ الأنشطة الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.
وأشار الإرياني، إلى أن مندوب مليشيا الحوثي في طهران أكد بصريح العبارة أن التصعيد العسكري والأعمال الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بمشاركة خبراء إيرانيين وسلاح إيراني في العام الماضي 2020، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وآخرها إستهداف الحكومة في مطار عدن الدولي، كانت ردة فعل على مقتل قاسم سليماني.
وتساءل الإرياني: "ماذا تبقى للمجتمع الدولي لإدراك ان الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ المخطط الإيراني لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتصفية الحسابات الإقليمية وتهديد المصالح الدولية".
وأضاف: "إلى متى سيستمر تجاهل العالم للإرهاب الحوثي المنظم الذي يفتك باليمنيين منذ ستة أعوام ومطالبتهم بتصنيفها جماعة إرهابية؟!".
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