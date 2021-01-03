كلشات يباشر مهام عمله في ديوان وزراة الكهرباء والطاقة بالعاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - عدن

باشر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ، اليوم الاحد، مهام عمله في ديوان وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب عودته مع أعضاء الحكومة من المملكة العربية السعودية تنفيذا لاتفاق الرياض وتوجيهات فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وخلال الاجتماع الذي عقده الوزير كلشات، أشاد بالجهود التي بذلها المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة السابق،اثمرت بتفعيل عمل الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء من العاصمة المؤقته عدن.

كما قام الوزير بجولة تفقدية لقطاعات وإدارات ديوان وزارة الكهرباء وسط استقبال وحضور رسمي من قبل كوادر الوزارة حيث اطلع على واقع وسير العمل في الدوائر وتعرف على ماهية الصعوبات التي تواجه الموظفين.

وقال كلشات في تصريح له خلال الجولة التفقدية، إنه "من الضروري استكمال عملية النهوض بدور وزارة الكهرباء والطاقة ، باعتبارها شريان أساسي وركيزة مهمة من ركائز الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مهمة وحساسة للغاية وتتطلب من الجميع العمل والإسهام في خدمة المواطن.

وأضاف إن الوزارة تتطلع في تقديم خدمة مستقرة في التيار الكهربائي لتخفف العبء عن المواطنين وهذا هو أهم أهداف الحكومة، راجيا من الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك.

ونوه إلى أن "النهوض بعمل قطاع الكهرباء يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة ومؤسساتها والعمل بروح الفريق الواحد لإتمام المهام الكبيرة المناطة بالوزارة والارتقاء بها خدمة للصالح العام.