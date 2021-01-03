شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إجراءات تسهيل عملية التمهيد لأعمال المسح الزلزالي لشركة كالفالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، سبل تسهيل عملية التمهيد للأعمال الميدانية للمسح الزلزالي في مواقع الامتياز بالقطاع ( 9 ) لشركة كالفالي النفطية.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مديرتي حورة ووادي العين، ومكتب النفط والمعادن بوادي حضرموت والصحراء، الجهود الخاصة بترتيب وتنسيق عملية المسح التمهيدي التي سيعقبها المسح الزلزالي. وشدد الاجتماع على وجود خطة زمنية محددة لعمليات المسح تسهل على المندوبين القيام بدورهم في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر مع المواطنين.

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