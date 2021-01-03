الإرياني يوجه بعودة جميع المسؤولين الى عدن بصورة عاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - عدن

دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني كافة المرؤوسين نواب الوزارات الثلاث رؤساء المؤسسات والقطاعات والصناديق والهيئات.



كما خص الوزير الارياني في تعميم هام وعاجل الوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين ومدراء العموم والذين جميعهم يتواجدون في عواصم عربية واجنبية منذ تعيينهم.

ويتقاضى هؤلاء المسؤولين الذين خصهم تعميم الوزير الارياني رواتبهم بالدولار والريال السعودي دون ممارسة اي نشاط في الخارج سوى حضور الضيافات ومجالس العزاء.

وكان دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك مع العربية اكد أستلامهم رواتبهم بالعملة الاجنبية ، مشيرا عزمه على تغيير هذا الوضع.

ويؤمل ان يحذو بقية الوزراء حذو زميلهم في دعوة مرؤوسيهم في الخارج للعودة الى عدن