اخبار الخليج / اخبار اليمن

إنفجار عنيف أحياء في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين

0 نشر
اليمن العربي - أبين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنفجار عنيف أحياء في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - أبين

هز إنفجار عنيف أحياء في مدينة شقرة  الساحلية بمحافظة أبين مساء اليوم الاحد.

 

 

وافادت مصادر بان الانفجار وقع أمام مقر اللجنة في المدينة، بعبوة فجرها مجهولون.

 

 

 

وقالت المصادر انه لم يوقع الانفجار أي اضرار لابشرية ولا مادية، رغم قوته.

 

وأشرفت اللجنة على فصل القوات الموالية للاخوان والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن إتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.  

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا