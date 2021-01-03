عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - أبين

هز إنفجار عنيف أحياء في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين مساء اليوم الاحد.



وافادت مصادر بان الانفجار وقع أمام مقر اللجنة السعودية في المدينة، بعبوة فجرها مجهولون.

وقالت المصادر انه لم يوقع الانفجار أي اضرار لابشرية ولا مادية، رغم قوته.

وأشرفت اللجنة على فصل القوات الموالية للاخوان والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن إتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.