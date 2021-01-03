شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة اليمنية للمواصفات تشارك في اجتماع لجنة البرنامجين العربيين للمترولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع لجنة مراجعة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للبرنامجين العربيين للمترولوجيا (العلمية والصناعية، والقانونية)، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO).



وخرج الاجتماع الذي شارك فيه ممثل بلادنا نائب مدير عام الهيئة صالح مطيع وممثلي جهات عربية أخرى، بعدد من التوصيات التي من شأنها تلبية انضمام البرنامجين العربيين للمترولوجيا إلى اللجنة الدولية المشتركة (JCRB-BIPM).