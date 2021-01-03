العوج يؤكد اهتمام الحكومة بقطاع الاتصالات والإنترنت وإحداث نقلة نوعية بالمرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات والإنترنت الذي سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة، نظرا لأهمية هذا القطاع بالنهوض بمستوى كافة القطاعات الأخرى وتحقيق تنمية مستدامة.



جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا موسعا ضم قيادات وموظفي الوزارة، جرى خلاله مناقشة خطط وتوجهات المرحلة القادمة في العام الجديد 2021م والصعوبات والمعوقات التي واجهت سير عمل الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال المرحلة الماضية لمعالجتها وتجاوزها بتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي السياق ذاته، قام وزير الاتصالات الدكتور العوج، بزيارة مشروع تحسين وتطوير الاتصالات والانترنت (عدن نت 4G)، وطاف بأقسام ومكاتب المشروع، واستمع من القائمين عليه إلى شرح حول مستوى أداء وسير العمل والتحديات التي تواجه المشروع.

وأكد حرص وسعي الوزارة للعمل وفقا للإمكانيات المتوفرة من أجل إيصال مشروع الاتصالات والانترنت (عدن نت) إلى كافة المحافظات، بما يتواكب مع تقنيات الجيل الجديد والتطورات الحديثة في عالمي الاتصالات والانترنت في البلدان المجاورة والعالم.

وشدد على أهمية تطوير منظومة (عدن نت) واستكمال بنيتها التحتية وتوسعة محطاتها وأبراجها لمواجهة الطلبات المتزايدة من جانب المشتركين وتحسين مستوى خدمة 4G.