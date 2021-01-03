وزير الصناعة والتجارة يناقش مع قيادات ومنتسبي الوزارة برنامج عمل المرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع قيادات الوزارة برنامج عمل المرحلة القادمة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.



وأكد الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي وعدد من الوكلاء ومدراء عموم الإدارات بالوزارة ومدير عام مكتب وزارة الصناعة في عدن وقيادة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أهمية تكاتف الجميع والتعاون التام فيما بينهم لما من شأنه مواصلة تحقيق النجاحات وخدمة المصلحة الوطنية والمواطن.

وأشاد الوزير الأشول، بجهود وأدوار القيادة السابقة للوزارة ممثلة بالوزير السابق الدكتور محمد الميتمي وكافة قيادات ومنتسبي وزارة الصناعة .. مشددا على أهمية تضافر جهود الجميع واستشعار روح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الراهنة لتجاوز التحديات والنهوض بعمل الوزارة المحوري والهام في تطبيع الأوضاع وتأمين الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطن.

كما تطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية بما يتناسب مع تعافي العملة المحلية .. مشيدا بتجاوب كبار التجار والمستوردين ومبادرتهم الطيبة بتخفيض أسعار المواد الغذائية .. داعيا إلى أهمية تعامل الجميع بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية .. مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات لتسيير الحركة التجارية.