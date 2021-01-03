أحمد خيور يحرز البطولة الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أحرز السباح أحمد خيور البطولة الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة التي نظمها الاتحاد العام للسباحة والألعاب المائية في رصيف السياح بميناء التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة 53 سباحا من مختلف المحافظات المحررة تنافسوا في مسافة 3 كيلو متر.



و جاء السباح عبدالرحمن فضل بالمركز الثاني و السباح عمر سعيد باهرب في المركز الثالث فيما حل محمد نجيب و عدنان ربيع عدنان بالمركزين الرابع و الخامس.

وعقب انتهاء البطولة قام وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي وعدد من القيادات الرياضية، بتكريم تكريم الثلاثة الأوائل بالكؤوس والميداليات والمبالغ المالية ، وتكريم الرابع والخامس بالشهادات والحوافز المالية .