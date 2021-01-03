اختتام برنامج تدريبي بمأرب لتعزيز العمل الاصلاحي في التعامل مع النساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم بمحافظة مأرب ،اليوم، البرنامج التدريبي الخاص بتعزيز العمل الاصلاحي في التعامل مع النساء الواقعات في خلاف مع القانون ،واستهدف تأهيل 38 متدرب ومتدربة من الاجهزة الشرطية والامنية والوسيطات المجتمعيات من محاميات وناشطات في حقوق الانسان، نفذه فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة على مدى شهر.



وفي ختام البرنامج ، اكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري، على اهمية اقامة مثل هذه الدورات والبرامج التأهيلية لمختلف منسوبي اجهزة الشرطة والجهات المدنية المساعدة في تحقيق العدالة، بمختلف القوانين الانسانية والاجرائية الدولية والمحلية بما يعزز حقوق الانسان وخاصة للنساء وضمان عدم تعرضها للانتهاك بسبب الجهل.

وكانت رئيس اتحاد نساء اليمن فندة العماري قد اشارت الى ان دورات البرنامج هدفت الى بناء قدرات موظفي الاصلاحية المركزية لاحتجاز النساء بالمحافظة في الجوانب القانونية والحقوقية شملت: القانون الدولي لحقوق الانسان، والمواثيق الدولية لحقوق النساء، ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة للنساء، والمبادئ الاساسية لمعاملة السجناء الى جانب خصوصية التعامل مع النساء المحتجزات والقواعد النموذجية للتعامل، والرعاية والخدمات الصحية في اماكن الاحتجاز للنساء، والتوعية بالجائحة العالمية لكوفيد19 واجراءات الوقاية منه.

من جانبه اشار مساعد مدير عام شرطة المحافظة العقيد علي المعمري، الى اهمية اقامة هذه الدورات في اكساب المشاركين والمشاركات من منتسبي الشرطة والامن في المحافظة، مهارات ومعارف وسلوكيات ترتقي بادائهم القانوني والحقوقي في التعامل مع النساء الواقعات في مخالفة مع القانون..

كما تم تكريم المشاركين والمشاركات في الدورات التأهيلية للبرنامج بالشهائد التقديرية .