محافظ المهرة يطلع على الأوضاع الأمنية واحتياجات مديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع مدير شرطة المحافظة العميد مفتي صمودة، الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الحالة الأمنية.



وقدم العميد صمودة، شرحا عن المستجدات الأمنية وجهود الوحدات الأمنية في تثبيت الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

وأشاد المحافظ، بدور الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار..مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لمكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها.

الى ذلك اطلع المحافظ على احتياجات مديرية حوف، من المشاريع التنموية لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري للعام الجديد.

وقدم مدير المديرية حاتم مكي، خلال الاجتماع، شرحا عن اهم المشاريع التنموية التي تحتاجها المديرية لتحسين الخدمات الأساسية.

في سياق آخر، أشاد محافظ بمشاريع مؤسسة "فينا خير" للتنمية والأعمال الإنسانية، وانشطتها المساندة لجهود السلطة المحلية.

واستمع المحافظ، خلال لقائه رئيسة المؤسسة يسرى خوار، إلى أبرز ما تضمنته تقارير المؤسسة من أنشطة ومشاريع للعام الماضي، إضافة إلى خطة المؤسسة للعام الجديد، وتوسعة نشاطها.