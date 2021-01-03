شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الاوضاع الخدمية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم، مع مدراء المديريات بالمحافظة، الاوضاع الخدمية.



وتطرق الاجتماع، الى ماتقوم به مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً من من ممارسات متعمدة للاضرار بالحياة العامة والخدمات الاساسية للمواطنيين ، وتحويل المباني الحكومية الى ثكنات عسكرية..مشيراً الى ضعف دور المنظمات الدولية والمحلية بالقيام بواجبها تجاه النازحين من ابناء المحافظة.

وقدم مدراء المديريات، شرحاً مفصلاً عن الاوضاع الخدمية في جميع المديريات.