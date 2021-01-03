وزير الكهرباء والطاقة يترأس إجتماعاً موسعاً لقيادة وموظفي الوزارة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، اجتماعاً موسعاً لقيادة وموظفي ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة اوضاع الكهرباء.



وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة عبدالحكيم فاضل،ومحمد عشال ،والمهندس خليل عبدالملك، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعه، ومدراء عموم الإدارات العامة في المؤسسة ،ومدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي، وعدد من قيادات ومنسوبي الوزارة، وقف الحاضرون دقيقة حداد وقرأة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الجريمة البشعة التي استهدفت مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة..متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واشاد الوزير كلشات، بالجهود التي بذلها وزير الكهرباء والطاقة السابق المهندس محمد العناني والتي اثمرت بتفعيل عمل الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقته عدن..مؤكداً ان النهوض بعمل قطاع الكهرباء يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد خصوصاً في هذه المرحلة الراهنة.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة، على ضرورة استكمال عملية النهوض بدور وزارة الكهرباء والطاقة باعتبارها شريان أساسي وركيزة مهمة..مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع العمل والإسهام في خدمة المواطن..لافتاً الى ان الوزراة تتطلع الى تقديم خدمة مستقرة في التيار الكهربائي لتخفف اعباء المواطنين..منوهاً ان ذلك هو أهم أهداف الحكومة.

واطلع الوزير كلشات، على سير العمل في عدد من القطاعات وإدارات ودوائر وزارة الكهرباء..مستمعاً من قيادات وموظفي الوزارة الى شرح عن مستوى الأداء وكذا لصعوبات والعوائق والحلول المقترحة لتحسين الخدمة..مثمناً الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمة الكهرباء وتجاوز الصعوبات في هذه المرحلة الاستثنائية.