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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يناقش مع قيادات الوزارة خطط العام 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع قيادات الوزارة خطة عمل الوزارة للعام الحالي 2021م، بحضور نائب الوزير صادق الجماعي.
وتطرق الاجتماع إلى تقارير حول برامج وأنشطة قطاعات الوزارة، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٠م بشأن الرعاية الطبية المهنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات العام والمختلط والعمال غير اليمنيين وتحديد رسوم الكشف الطبي الأولي والدوري، وكذا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن.
كما تم التطرق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد دولار من عائدات بيع كل برميل نفط لصالح صندوق الرعاية ومكافحة الفقر وتشغيل الشباب وتحديد رسوم تصاريح الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات والاتحادات التعاونية، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه صندوق الرعاية الاجتماعية وكيفية إيجاد مصادر تمويل لميزانية الصندوق ومخاطبة الجهات المعنية بخصوص اعتماد مصادر تمويل لصندوق الرعاية الاجتماعية أسوة بصندوق رعاية المعاقين.
وجرى أيضا مناقشة عدد من القضايا شملت آلية إعداد خطة إستراتيجية لرعاية كبار السن، وملف عمالة الأطفال وضمنه برنامج الحد من دمج الأطفال في الحروب وقضايا والفقر والتنمية المستدامة.
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