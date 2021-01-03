وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يناقش مع قيادات الوزارة خطط العام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع قيادات وكوادر الوزارة خطط العمل للمرحلة القادمة من العام الحالي 2021م.



وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب الوزير أحمد المحروق، ووكلاء الوزارة لقطاع قضايا الدولة الدكتور سعيد السكوتي، وقطاع الجريدة الرسمية محمد باهبري، وقطاع الإفتاء والتشريع فهمي نعمان ونائب رئيس المكتب الفني بالوزارة فضل علي، إلى متطلبات قطاعات الوزارة للعمل على توفيرها وفقا للإمكانيات المتاحة، وكذ تم التطرق إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل بالوزارة وسُبل معالجتها وتجاوزها ومواصلة النهوض بمهام العمل وتحقيق النجاح بتكاتف جهود الجميع.

ووجه الوزير عرمان، وكلاء الوزارة بتقديم تقارير حول أداء العمل متضمنة الصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم الحلول والبدائل لمواجهة الصعوبات وبلورتها بتقرير تفصيلي لمناقشتها وإقرارها.