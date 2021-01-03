شكرا لبحثكم عن خبر قسم اللغة الفرنسية بآداب جامعة عدن يكرم الخريجين وعمادة الكلية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن –خاص/

اقيم في قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عدن اليوم الاحد حفل تكريمي للطلبة الأوائل في الدفع المتخرجة خلال المدة 2015-2018م، والطلبة الفائزين في مسابقات الترجمة باللغات الفرسية والالمانية والإنجليزية، كما تم تكريم الطلبة المتميزين في دراستهم بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونية.

وفي الحفل الذي حضره اعضاء هيئة التدريس تم تكريم عميد الكلية د.جمال الحسني وزملائه اعضاء العمادة د.عبدالحكبم العراشي و د.رضية باصمد، كما تم تكريم اعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الفرنسية تقديرا لجهودهم ودورهم في نشر اللغة الفرنسية.

وتميز قسم اللغة الفرنسية خلال المدة الأخيرة بمساعيه الجادة لتطوير الاداء التعليمي بجهود طيبة لرئاسة القسم تدعمها عمادة الكلية ويتعاون على تنفيذها أعضاء هيئة التدريس وينعكس ذلك بشكل ملحوظ على مستويات الطلبات والطلبة.

حضر الاحتفال المعيدة زينة باقتاده من قسم اللغة الالمانية والمعيد حسام حسن سعيد قاسم رئيس قسم اللغة الفرنسية ود.صالح كرامة من قسم اللغة الانجليزية، والطلبة المكرمين.