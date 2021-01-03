شكرا لبحثكم عن خبر *الوزير كلشات يباشر مهام عمله في ديوان وزراة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن* والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/محمد المسبحي

باشر معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور /أنور كلشات ،صباح اليوم الأحد، الموافق(٣يناير٢٠٢١م)، مهام عمله بديوان وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب عودته مع أعضاء الحكومة من المملكة العربية السعودية تنفيذاً لإتفاق الرياض وتوجيهات فخامة المشير الركن/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وعقد معالي الوزير إجتماعه الأول مع منتسبي الوزارة بحضور كلاً من

الوكيل المساعد الأستاذ/ عبد الحكيم فاضل،الوكيل المساعد لقطاع المشاريع/ محمد الخضر عشال ،الوكيل المهندس /خليل عبد الملك، مدير عام مكتب الوزير/ محمد الحميضه ،مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس/ عبد القادر باصلعة ،مدراء عموم الإدارات العامة في المؤسسة مدير عام كهرباء عدن الأستاذ /مجيب الشعبي النائب لشئون التوليد المهندس/ أمجد مانا والنائب للشئون المالية والإدارية / أيسر مدير عام التوليد كهرباء عدن المهندس/ سمير عوض لمناقشة إستراتيجية العمل والإحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطوير عمل الوزارة في المرحلة القادمة .

وفي مستهل الإجتماع وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الأبرار الذي أستشهدوا في الجريمة البشعة التي أستهدفت المطار يوم الأربعاء الماضي أثناء وصول طائرة الحكومة ، داعين المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع الجرحى والمصابين.

وخلال الإجتماع أشاد الوزير كلشات بالجهود التي بذلها المهندس/ محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة السابق التي أثمرت بتفعيل عمل الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء من العاصمة المؤقته عدن..كما قام الوزير بجولة تفقدية لقطاعات وإدارات ديوان وزارة الكهرباء وسط إستقبال وحضور رسمي من قبل كوادر الوزارة حيث أطلع على واقع وسير العمل في الدوائر وتعرف على كافة الصعوبات التي تواجه الموظفين.

وقال الوزير كلشات في تصريح له خلال الجولة التفقدية:إنه من الضروري إستكمال عملية النهوض بدور وزارة الكهرباء والطاقة ، بإعتبارها شريان أساسي وركيزة مهمة من ركائز الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مهمة وحساسة للغاية وتتطلب من الجميع العمل والإسهام في خدمة المواطن.

وأضاف إن الوزارة تتطلع في تقديم خدمة مستقرة للتيار الكهربائي لتخفف العبء عن المواطنين وهذا هو أهم أهداف الحكومة، راجياً من الله التوفيق لتحقيق ذلك.

ونوه وزير الكهرباء إلى أن النهوض بعمل قطاع الكهرباء يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة ومؤسساتها والعمل بروح الفريق الواحد لإتمام المهام الكبيرة المناطة بالوزارة والارتقاء بعملها لخدمة الصالح العام.