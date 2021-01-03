وزير الإعلام يدعو لفتح صفحة جديدة وتعزيز الجبهة الوطنية للقضاء على الانقلاب الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولا إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الإرياني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا موسعا ضم نائب وزير الإعلام حسين باسليم، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ومستشار وزير الإعلام محمد هشام باشراحيل وقيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية، وجرى خلاله مناقشة تفعيل أدوار وأنشطة المؤسسات الإعلامية في خدمة الأهداف الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة الانقلاب، ومعرفة احتياجات ومتطلبات تلك المؤسسات للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على أكمل وبالشكل المطلوب.

وفي بداية الاجتماع نقل وزير الإعلام، تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحاضرين، وتوجيهاته لهم بالعمل كفريق واحد لتحقيق النجاحات المنشودة.

وأكد حرص الوزارة على النهوض بكافة المؤسسات الإعلامية، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن .. مشددا على ضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة الصعبة الراهنة التي يمر بها الوطن لتجاوز المحن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وجدد الوزير الإرياني، التأكيد على تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية وخبراء إيرانيين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إلى عدن، وقوبل بتنديد واستنكار محلي وإقليمي ودولي .. مشيرا إلى أن إقدام الميليشيات الحوثية الإيرانية على ارتكاب تلك الجريمة التي أدت إلى مقتل حوالي 26 شخصا وإصابة 110 آخرين بينهم مسؤولون وموظفون حكوميون ومواطنون مدنيون وإعلاميون وموظفون باللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنما يدل على ضعف وهشاشة تلك الميليشيا الانقلابية التي تواصل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وأخرها مطار عدن في جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب التصدي لها ومحاسبة المتورطين فيها.

وأعرب عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لكافة أسر وذوي شهداء جريمة استهداف الحوثيين لمطار عدن الدولي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكتهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وكافة محبيهم الصبر والسلوان .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .. مؤكدا حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الإنسانية تجاههم وفقا للإمكانيات المتاحة، وكذا قيام الحكومة بواجباتها في إعداد ملف متكامل وتقديمه للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها تجاه الجريمة.

من جانبه أكد نائب وزير الإعلام باسليم، أن الوزارة تبذل جهودا مضاعفة بالتعاون والتنسيق مع قيادة محافظة عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس والجهات المعنية من أجل تفعيل كافة المؤسسات الإعلامية وممارسة عملها بالشكل المطلوب.

بدوره جدد وكيل أول محافظة عدن الشاذلي، وقوف قيادة السلطة المحلية في عدن إلى جانب الحكومة والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لضمان تحقيق النجاح المنشود للجميع.