شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع 1.300 لغم خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021 أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، انتزاع 1.300 لغم، منها 11 لغمًا مضادة للأفراد، و423 لغمًا مضادة للدبابات، و859 ذخيرة غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي.

واوضح، ان اجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 208.505 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن.

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