محافظ شبوة يدشن الدراسة في المعهد التقني الصناعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، بدء الدراسة بالمعهد التقني والصناعي، بعد إعادة تأهيله وتأثيثه بتكلفة اجمالية بلغت 170 مليون ريال.



واكد المحافظة، على دور المعهد في استيعاب مخرجات المراحل الاولى من التعليم العام وتأهيلهم لسوق العمل..مشيراً الى انه يمثل اضافة نوعية..موجها بالتوسع في مساقات برامج التأهيل.

فيما أوضح عميد المعهد عبدالله الشريمي، ان المعهد دشن الدراسة بمساق الدبلوم في تخصصات المساحة والطرق وكهرباء السيارات وميكانيكا مركبات خفيفة والتمديدات الكهربائية.