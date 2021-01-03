وزير التخطيط يطلع على جهود استكمال مشروعي مستشفى عدن وأحواض المجاري بدعم سعودي وكويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب، على سير العمل الجاري حاليا باستكمال مشروع مستشفى عدن العام البالغة نسبة إنجازه نحو 75%، بتمويل سعودي عبر الصندوق السعودي للتنمية.



وطاف الوزير باذيب، في أرجاء وأقسام المستشفى، واستمع من مدير المشروع المهندس عصام حيدر ومدير الكادر الاستشاري للمشروع المهندس حلمي قحطان إلى شرح مفصل حول الجهود المبذولة وسير العمل الجاري على قدم وساق في مجالات البنية التحتية والتجهيزات الفنية والطبية لاستكمال تنفيذ المشروع وافتتاح المستشفى التي تخدم سكان محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وأكد وزير التخطيط، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه المساعدة والتسهيلات التي من شأنها المساهمة في استكمال مشروع مستشفى عدن الحيوي لأهميته الكبيرة في خدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع .. مشيرا إلى قيام الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة والممولة بشأن التنسيق في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تخدم الوطن والشعب.

كما أكد أن قيادتي وزارة التخطيط والسلطة المحلية في محافظة عدن تعملان بتوجه ونسق واحد لتحقيق النجاح المنشود في المرحلتين الراهنة والقادمة بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بشأن تحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم على سير العمل الجاري حاليا في تأهيل مشروع أحواض المجاري والصرف الصحي في منطقة العريش بمديرية خورمكسر، بتمويل كويتي عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

واستمع باذيب، من مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن المهندس محمد باخبيرة والقائمين على تنفيذ المشروع إلى شرح حول سير العمل والصعوبات التي تواجههم.

وأكد وزير التخطيط باذيب، أن الوزارة ستقوم بواجباتها ومسؤولياتها في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي إشكاليات وضمان استكمال تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية المحددة.

رافقه نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني وعدد من المعنيين.