اختتام ورشة عمل بعدن حول تقنيات الاتصال والتواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول تقنيات الاتصال و التواصل، بدعم من مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي أولاً) الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة بدعم من منظمة USAID برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بعدن.



وهدفت الورشة على مدى ثلاثة ايام، الى اكساب 24 مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات الصحية بمديريات الشيخ عثمان ودارسعد والبريقة، معلومات عن مفهوم الاتصال وأهدافه وعناصره وأنواعه واشكاله ومعوقاته وخصائص الاتصال الفعال ومهارات الاتصال الشخصي ومهارات الاتصال الفعال، وكذلك مفهوم الاستشارة الطبية وأهدافها وأهميتها ومفهوم النوع الاجتماعي.

وأشار مساعد مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي المهندس أشرف جلال، الى انه سيتم تنظيم ورش عمل لموظفي القطاع الصحي بمحافظتي لحج وتعز.