- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة عمل بعدن حول تقنيات الاتصال والتواصل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول تقنيات الاتصال و التواصل، بدعم من مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي أولاً) الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة بدعم من منظمة USAID برعاية مكتب الصحة العامة والسكان بعدن.
وهدفت الورشة على مدى ثلاثة ايام، الى اكساب 24 مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات الصحية بمديريات الشيخ عثمان ودارسعد والبريقة، معلومات عن مفهوم الاتصال وأهدافه وعناصره وأنواعه واشكاله ومعوقاته وخصائص الاتصال الفعال ومهارات الاتصال الشخصي ومهارات الاتصال الفعال، وكذلك مفهوم الاستشارة الطبية وأهدافها وأهميتها ومفهوم النوع الاجتماعي.
وأشار مساعد مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي المهندس أشرف جلال، الى انه سيتم تنظيم ورش عمل لموظفي القطاع الصحي بمحافظتي لحج وتعز.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام ورشة عمل بعدن حول تقنيات الاتصال والتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.