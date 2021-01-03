معين عبدالملك ينعي وفاة المؤرخ المصري اليمني الكبير سيد مصطفى سالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفاة رجل التاريخ اليمني الحديث وهبة ام الدنيا لليمن الدكتور سيد مصطفى سالم، الذي انتقل الى جوار ربه بعد ان وهب حياته كمرجعية ومعلم للتاريخ اليمني على مدى أربعة عقود في جامعة صنعاء.



وأشاد رئيس الوزراء في بيان نعي، ان اليمن فقدت برحيل هذا العلم المعرفي البارز واحدا من ابرز الذين قدموا لها الكثير في المجال العلمي والمعرفي، بجانب العديد من المؤلفات القيمة التي رفد بها المكتبة العربية واليمنية على وجه الخصوص، وأشرافه على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه.. مؤكدا ان اعتزازه باليمن وتفانيه في العمل من اجلها جعله عن جدارة يستحق تكريمه من قبل الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي الذي منحه أيضا الجنسية اليمنية.

وأوضح رئيس الوزراء ان المؤرخ العربي المصري- اليمني الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم، كرس عمله وحياته للتاريخ اليمني الحديث واستعادته علميا، من رسالته للدكتوراة حول تكوين اليمن الحديث وحتى اخر اعماله، مؤسسا لتقليد بحثي علمي انتج إضافة الى عشرات الاعمال الاكاديمية والبحثية اجيالا من الباحثين والدارسين للتاريخ اليمني الحديث والمعاصر.. وأضاف "مثلما كرس سيد مصطفى سالم حياته للبحث والدراسة، فقد قدم في سيرته الشخصية نموذجا لمواطنة عربية تتجاوز الحدود والتحيزات مواطنا مصريا ويمنيا وعربيا منحازا لعموم الناس انحيازه للمعرفة والحقيقة".

وقدم رئيس الوزراء عظيم العزاء والمواساة للشعبين اليمني والمصري والعرب عموما واسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبية وتلاميذه الصبر والسلوان.