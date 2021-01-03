وزير الخارجية يطلع علي سير العمل في دوائر واقسام ديوان الوزارة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، علي سير العمل ومستوى الانجاز في دوائر واقسام ديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.



وحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، موظفي الديوان ودوائر واقسام الوزارة، على بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا..مشيراً الى التحديات والصعوبات التي تتطلب تظافر الجهود لمواجهة التحديات على كافة المستويات للنهوض بالأداء بما يتناسب مع مستوى ومكانة وزارة الخارجية بكادريه الدبلوماسي والاداري في الديوان والسفارات اليمنية في مختلف الدول.

وشدد الوزير بن مبارك، على اهمية مواكبة التوجه العام للحكومة التي تمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن في اطار اعادة احياء المؤسسات الرسمية للدولة وتطبيع الحياة وانعاش المرافق الحكومية واستكمال عمل الوزارات المختلفة..مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة بلادنا على كافة الاصعدة ودورها الكبير في انجاز اتفاق الرياض الذي مهد الطريق لتصالح القوى المختلفة في بلادنا للاستقرار ومواصلة العمل يداً بيد لبناء مستقبل افضل..متمنيا التوفيق لكافة موظفي الديوان في مهامهم .