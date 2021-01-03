وزير المالية يؤكد على إعادة بناء المؤسسات المالية وتحصيل موارد الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لإستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وفقا لخطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.



وشدد الوزير بن بريك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا موسعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء عموم الإدارات بالوزارة، على أهمية التركيز على تعزيز الشراكة القائمة مع شركاء الحكومة والمانحين من الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي لضمان نجاح خطط ومساعي انتشال البلاد من الأوضاع الراهنة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، والعمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، التي شدد فيها على ضرورة العمل بمسؤولية وطنية كاملة.

وقال: إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلق لدى الحكومة تحديا كبيرا ولن يثنيها عن مواصلة جهودها وأداء مهامها ومسؤولياتها وفقا للبرامج والخطط الشاملة في شتى جوانب الحياة وبمقدمتها الجانب المالي والاقتصادي والخدمي.

وأكد وزير المالية، على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والتقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين السارية والنافذة في العام الجديد 2021م، لمواجهة الصعوبات والتحديات من أجل ضمان تجاوزها والتغلب عليها، والإسهام في تحسين العملة الوطنية وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على الحياة المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأشاد بجهود كافة منتسبي وموظفي وعمال وزارة المالية خلال المرحلة الماضية والذين عملوا في ظل ظروف بالغة الصعوبة وواجهوا تحديات جمة في الجوانب الاقتصادية والمالية، ومع ذلك حشدوا كافة طاقاتهم وسخروا إمكانياتهم واستطاعوا التغلب عليها.