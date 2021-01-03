اجتماع بعدن يناقش الجوانب المتعلقة بالنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ،برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الجوانب المتعلقة بالنهوض بالقطاع الزراعي والسمكي، وخطة عمل الوزارة للعام 2021م.



واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل قطاع الخدمات الزراعية المهندس أمين باقادر ووكيل قطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد ووكيل قطاع التنمية والانتاج المهندس عبدالملك ناجي ووكيل قطاع الري واستصلاح الاراضي المهندس احمد الزامكي ووكيل الثروة السمكية حميد الكربي والقائم بأعمال قطاع التخطيط والمشاريع محمد عوض، الصعوبات التي تواجه العمل وآلية معالجتها والخطط والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القطاعين الزراعي والسمكي الحيويين والهامين.

واكد الوزير السقطري،أهمية التكاتف للنهوض بدور مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..مشيراً الى ان الإجتماع ياتي استناداً للمهام المناطة بالوزارتين..مشدداً على بذل مزيد من الجهود بما فيه خدمة وتطوير الأداء في مختلف قطاعات العمل .

وحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد خاصة خلال المرحلة الراهنة والعمل على تجاوز الصعوبات ومعالجتها وفقا للإمكانات المتاحة.

وقيم الاجتماع أداء العمل بقطاعات الوزارة والإدارات العامة والهيئات خلال الفترة المنصرمة، ونواحي القصور التي رافقت العمل، والسبل المتبعة لمعالجته.