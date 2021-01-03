تدشين استكمال العمل في مشاريع طرق في لحج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة لحج عبد الرحمن الجهوري، اليوم، بمنطقة الصَّومَعَة بمديرية المُفلِحِي، استكمال مشروع شق طريق " ضِيْك يَهَر ــ المُوْسَطَة لَبعُوس ــ المُفْلِحِي ".



وأكد الوكيل الجَهْوَرِي ، اهمية المشروع الذي يساهم في تخفيف معاناة المواطنين، ويمثل طريق رابط بين مناطق يافع والعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشمالية.

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