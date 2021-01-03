وكيل أول المهرة يترأس اجتماع لمدراء مؤسسات الإعلام الرسمي للارتقاء برسالتها الإعلامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، بمكتبه اليوم، اجتماعاً لمدراء ونواب المؤسسات الإعلامية الرسمية بالمحافظة، لمناقشة جهود الارتقاء بالرسالة الإعلامية بما يتناسب مع إنجازات السلطة المحلية على أرض الواقع.



وشدد الوكيل الأول على ضرورة التنسيق بين مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية ونقل صورة إيجابية عن المحافظة تساعد على إستمرار عملية البناء والتنمية بالتوازي مع نشاط السلطة المحلية وجهودها الملموسة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتأهيل مشاريع البنية التحتية.

ودعا الوكيل الجعفري كافة الوسائل الإعلامية إلى تبني خطاب وسطي ومعتدل بما يساعد في توحيد الجهود لمواصلة تنفيذ اتفاق الرياض.. مشدداً على ضرورة احترام دول الجوار وعدم الإساءة لهم، ورد الجميل لهم جراء ما يقدموه من دعم للمحافظة في مختلف المجالات.

وأكد على دعم السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر لكافة المؤسسات الإعلامية الرسمية بما يساعد في تطويرها والارتقاء برسالتها الإعلامية بما يواكب الإنجازات والمشاريع واطلاع المتابع بعيداً عن التهويل الإعلامي المبالغ فيه.

واستمع الوكيل الجعفري من مدراء مؤسسات الإعلام الرسمية إلى طبيعة سير العمل والصعوبات التي تواجههم، وخطة عمل المؤسسات للعام الجديد 2021م.