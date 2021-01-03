مكتب مياه الريف بالمهرة يعلن انجاز بئرين ارتوازيين جديدين في حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

أعلن مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة عن إنتهاء الأعمال في إنجاز بئرين ارتوازيبن في مديرية حات ورفدها بالخدمات المطلوبة لتشغيلها تحت إشراف المهندس العبد عبدالله الوليدي وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ المقاول سعيد بخيت بن رويزم المحرمي.



وأوضح مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن بأن البئرين تم إنجازهما وتجريبهما بنجاح وهي بئر منطقة "الخيام" بعمق "180" متر وبئر رأس وادي عربة بعمق "250" متر، إضافة إلى أنه تم تركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية لبئر "وادي معد نقبيت" في مديرية منعر بتمويل من السلطة المحلية وتنفيذ المقاول أحمد حسن قمصيت.

ولفت بن محيسن بأن الضخ التجريبي كان ناجحاً وسط فرحة أهالي المنطقتين الذين ستوفر لهم هذه الآبار مياه الشرب النقية بسهولة ويسر .. مثمنا الدعم والاهتمام الذي يقدمه المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع مياه الريف من حيث دعم المكتب وتنفيذ المشاريع وحفر الآبار وتشغيلها لخدمة أهالي المناطق الريفية والتجمعات السكانية.

وأكد مدير عام مكتب مياه الريف بأن إنجاز هذه المشاريع يأتي تتويجاً لاهتمام المحافظ بن ياسر وتنفيذاً لتوجيهاته الكريمة في إطار حرصه إيصال خدمة المياه إلى كافة المناطق في عموم مديريات المحافظة.