شكرا لبحثكم عن خبر وزير الزراعة والري والثروة السمكية يباشر عمله من العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - خاص

عقد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً بديوان عام الوزارة ضم قيادة الوزارة من الوكلاء بالقطاعين الزراعي والسمكي، لتحديد برنامج العمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً للبرنامج العام الذي تحدده الحكومة.

وفي مستهل الاجتماع رحب معالي الوزير بطاقم عمل الوزارة، ونقل لهم تحيات رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، وحثهم على بذل المزيد من الجهود، لأجل النهوض بقطاعات وهيئات الوزارة، وتحسين مستوى العمل بصورة أفضل.

واستمع الوزير السقطري خلال الاجتماع، إلى مداخلات من الحاضرين، حول طبيعة عمل كل منهم، وأبرز المعوقات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الوزارة الشديد على تذليل كافة الصعوبات ومعالجتها خلال الفترة القادمة، وتطرق الوزير إلى موضوع توسعة الهيكل التنظيمي للوزارة ودمج اللائحتين التنظيميتن.

وعقب الاجتماع طاف معالي الوزير السقطري بمكاتب ديوان عام الوزارة، للاطلاع على مستوى التجهيزات، كما زار ميناء الاصطياد السمكي.