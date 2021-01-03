اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش سبل تطوير العمل في الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، السبل الكفيلة لتطوير وتحسين عمل الوزارة في مختلف القطاعات وتقييم مستوى الانجاز خلال الفترة الماضية.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاعات البرية والجوية والبحرية والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، الآلية المتبعة لإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير العمل لمواكبة خطة الاصلاحات التي تتبناها الحكومة بما يتلائم مع المرحلة الراهنة وحسب الاحتياجات الضرورية.

و أكد وزير النقل، أهمية اضطلاع الجميع بدورهم خلال هذه الفترة الاستثنائية في تحسين مستوى العمل بمختلف قطاعات النقل، لما من شأنه مواصلة الجهود الرامية لتحسين الخدمات المرتبطة بمصالح المواطنين..مشيراً إلى أن قطاع النقل يواجه إشكاليات كبيرة ناتجة من اضرار مخلفات الحرب، وذلك يتطلب تضافر جهود لتجاوز التحديات والنهوض بوضع أداء الإدارات والهيئات داخل القطاع.

وشدد وزير النقل، على ضرورة الاخذ بالاعتبار عند وضع الخطط والمشاريع ذات الأولوية الملحة ،بما ينسجم مع الاحتياجات والمعايير الإرشادية المطابقة لرؤية الوزارة..حاثاً على استشعار المسؤولية والعمل كفريق واحد لتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات التي تفرض على الواقع.