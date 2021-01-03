شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يطلع على الدراسات الأولية لمشروع إنشاء رصيف بحري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على الدراسة الأولية لمشروع إقامة رصيف بحري وخزانات للغاز البترولي المسال (LPG) في ميناء نشطون وإنشاء محطة لتعبئة اسطوانات الغاز.



واستمع المحافظ من ممثلي الشركة اليمنية للغاز، إلى شرح حول دراسة المشروع..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات والعوائق أمام المشروع.

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