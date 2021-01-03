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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع استكمال توسعة وسفلتة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع الشركة العربية الوطنية للمقاولات، على اتفاقية تنفيذ مشروع استكمال توسعة وسفلتة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة عاصمة المحافظة بتمويل من السلطة المحلية بتكلفة اجمالية بلغت 2.102.455 دولار أمريكي .
وأشار محافظ المهرة، خلال التوقيع بحضور الامين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيلا المحافظة سالم العبودي وصالح عليان، الى ان هناك مشاريع قادمة في مجال الطرقات في مختلف مديريات المحافظة.مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي في ظل توجيهات ودعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.
من جانبه، اوضح مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس عوض قويزان، إن مشروع التوسعة يتضمن خطين بعرض 90 مترا وطول ثلاثة ونص كيلو متر مع وجود عبارات أنبوبية وصندوقية لمرور مياه السيول والأمطار.
واكد المدير التنفيذي للشركة العربية الوطنية للمقاولات مسلم الكثيري، إن الشركة ستنفذ المشروع خلال الستة الأشهر القادمة.
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