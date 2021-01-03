بدء فعاليات الدورة التدريبية الثانية الخاصة بادارة المخلفات الطبية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الثانية الخاصة بادارة المخلفات الطبية التي تنظمها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، الى اكساب 27 كادراً من المختصين في مستشفيات تعز ولحج ، مهارات ومعارف علمية نظرية واخري تطبيقية متصلة بالمخلفات الطبية والتعريف بها وبمصادرها والأشخاص الأكثر عرضه لمخاطرها وتاثيرات النفايات الطبية على الصحة والبيئة والمبادئ الاساسية لبرنامج النفايات والتأهب للطوارئ، والمصادر المنتجة للنفايات الطبية وطرق انتقال مسببات الأمراض منها وأضرار النفايات المشعه والتشريعات والاتفاقيات الدولية المتصلة بها.

وحث مدير إدارة ضبط الجودة بوزارة الصحة الدكتور امين سليمان ومنسق منظمة الصحة العالمية بعدن عبدالله الصاعدي، المشاركين علي أهمية الاستفادة من الدورة وموضوعاتها المتنوعة وتطبيقها عملياً ليتمكنوا من الاسهام الفاعل في الحفاظ على سلامة المجتمع من الأضرار الناجمة عن المخلفات الطبية والتقليل من مخاطر الاصابات الناجمة عنها.