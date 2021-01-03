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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أوقاف حضرموت" توجه خطباء المساجد بتوعية الناس من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
وجه الشيخ أحمد بن علي السعدي، مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، الأحد، ائمة المساجد في ساحل حضرموت، بضرورة توعية الناس من فيروس كورونا، للحد من انتشاره والإصابة به.
وفيما يلي ننشر نص البيان كما ورد:
مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد
ساحل حضرموت
الإخوة أئمة وخطباء ومرشدو مساجد حضرموت - الساحل
المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : تعميم حول وباء كرونا
في البدء نهدبكم تحياتنا متمنيين لكم التوفبق والنجاح في أداء رسالة المسجد ، واشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على خطاب مدير عام مكتب وزارة الصحة رقم 6171259 تاريخ 31/12/2021 بخصوص التوعية من فيروس كورونا وانطلاقا من مسؤولية المساجد والمنابر ودورها في توعية المجتمع بمخاطر الأمراض وسبل الوقاية منها :
وعليه : نوجه خطباء ومرشدي وأئمة مساجد مديريات حضرموت - الساحل بتوعية المصلين عن مخاطر فيروس كورونا وطرق إنتقاله واعراضه وكيفية الوقاية منه والتي يأتي من أهمها التوجيهات الوقائية من السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وكذا متابعة النشرات الصحية من قبل مكتب وزارة الصحة والسكان وبصورة دائمة ومتكررة
نسأل الله السلامه والعافية للجميع
والله الموفق
الشيخ/ أحمد بن علي السعدي
مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد
م/ حضرموت
3 / 1 / 2021
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