شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطمئن على صحة الشخصية الاجتماعية عبدالعزيز باحشوان ويوجه بدعم علاجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، على صحة الشخصية الاجتماعية بمدينة الشحر عبدالعزيز باحشوان الذي يشكو وعكة صحية الزمته المستشفى.



وابتهل المحافظ البحسني، الى المولى تعالى بأن يمن بالشفاء العاجل على الأخ عبدالعزيز باحشوان، ليعود لنشاطه في المجتمع، موجهاً بدعم علاجه لمساعدته على تكاليف العلاج، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم الرعاية للشخصيات الاجتماعية وأبناء المحافظة كافة.